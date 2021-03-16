ليبيا.. 1041 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، انخفاض إصابات كورونا بتسجيل 1041 حالة، و4 وفيات، وشفاء 1071 شخصا، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 391 إصابة و911 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 147 ألفا و121 شخصا، بينهم 10 آلاف و947 حالة نشطة، وتوفي 2406 شخصًا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.