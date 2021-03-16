الكرملين: ضغوط على بعض الدول لرفض لقاح "سبوتنيك في" غير مسبوقة

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الضغوط على بعض البلدان لرفض شراء لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لمرض كوفيد-19 بلغت مستويات غير مسبوقة، مضيفا أنه لا مجال لنجاح مثل هذه المحاولات.



أدلى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بهذه التصريحات ردا على طلب للتعقيب على تقرير للحكومة الأمريكية بدا أنه يشير على ما يبدو إلى أن الولايات المتحدة حاولت إثناء البرازيل عن شراء اللقاح الروسي.

وقال إن روسيا تعارض تسييس الأمور فيما يتعلق باللقاحات.