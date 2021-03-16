مقتل عشرات الحوثيين بيد الجيش الوطني في صنعاء وتعز

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أعلنت مصادر يمنية، أمس الإثنين، مقتل 16 حوثياً بنيران الجيش في جبهة الجدعان، شرق محافظة صنعاء.



وقال مصدر عسكري، إن الجيش الوطني كسر هجوماً لميليشيا الحوثي على مواقعه في جبهة الجدعان، مؤكداً مصرع 16 عنصراً حوثياً والقبض على آخرين، وفق موقع "سبتمبر نت".

واستهدفت مدفعية الجيش مواقع الميليشيا في منطقة نبعة ومحيطها، ما أسفر عن تكبيد الحوثيين خسائر أخرى في العتاد والأرواح.

وعلى جبهة تعز، أحرز الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أمس الإثنين، تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وتمكن الجيش اليمني من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.

وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا إضافة إلى تدمير مدرعة حوثية فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة حوثية دون طيار أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.