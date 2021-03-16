الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق جباليا ومخيم البريج

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وسط إطلاق نار وأعمال تجريف.



وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن عدداً من آليات الاحتلال توغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرق جباليا، انطلاقا من موقع "أبو صفية" العسكرية الجاثم على الشريط الحدودي، شرق البلدة وسط أعمال تجريف، وإطلاق قنابل دخانية، وفتحت نيران الأسلحة الرشاشة بشكل متقطع في المكان.