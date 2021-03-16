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هيومن رايتس: الحوثيون فرضوا على كل لاجئ دفع 280 دولاراً مقابل إطلاق السراح

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

نشرت منظمة هيومن رايتس، اليوم الثلاثاء، شهادات مروعة لـ5 ناجين من مجزرة اللاجئين في العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وقالت المنظمة، إن مقذوفات أطلقها الحوثيون تسببت بمجزرة اللاجئين في العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وأضافت هيومن رايتس أن استخدام الحوثيين المتهور للسلاح أدى لمقتل عدد كبير من الإثيوبيين، وعلى الحوثيين السماح فورًا بدخول المنظمات الإنسانية لإغاثة الجرحى.

 

وأضافت المنظمة أنه يجب محاسبة المسؤولين عن احتجاز لاجئين في منشآت بغاية السوء، موضحة أن ناجين تحدثوا عن ظروف احتجاز مروعة لـ550 لاجئًا في مخزن بصنعاء، كما أن عدد من اللاجئين كانوا ينفذون إضرابًا عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

 

وأشارت هيومن رايتس أن الحوثيين فرضوا على كل لاجئ دفع 280 دولارًا مقابل إطلاق السراح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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