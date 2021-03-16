شكرا لقرائتكم خبر عن «فرنسا» تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
قالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا.
وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها ، وفقاً لـ “رويترز”
وأشارت الوزارة إلى أن السلالة الجديدة اكتشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون.
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