شكرا لقرائتكم خبر عن «وزاري مجلس التعاون» يبحث غداً تنفيذ قرارات «قمة العلا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غدا، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، بمشاركة وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبرئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين- رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.

وأكد الحجرف بأن المجلس الوزاري سوف يبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي استضافتها محافظة العلا في المملكة ، في 5 يناير 2021م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

عبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة (147) للمجلس الوزاري حضوريا رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.