شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل أوباما: حديث ميجان مع أوبرا «يدمى القلب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت ميشيل أوباما إن ما روته ميجان زوجة الأمير البريطاني هاري عن تعليق أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية بخصوص مدى سمرة بشرة ابنها قبل ولادته يدمي القلب وإنها تأمل في أن تكون تجربة ميجان درسا للعالم.

واتهمت ميجان وهاري أحد أفراد العائلة المالكة بإثارة مخاوف عنصرية بشأن ابنهما كما اتهما أفراد الحاشية بتجاهل طلب ميجان المساعدة عندما كانت تعاني من ميول انتحارية.

وتواجه العائلة المالكة أكبر أزماتها منذ وفاة الأميرة ديانا والدة هاري عام 1997 بسبب مقابلة ميجان وزوجها مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري.