انت الان تتابع خبر بالفيديو: تسجيل 1552 وفاة نتيجة سوء الطرقات في مختلف المحافظات العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - البيان كشف بان بغداد سجلت أعلى نسبة لعدد الحوادث بلغت 871 حادثاً، تلتها محافظة صلاح الدين بواقع 790، ومحافظة النجف بـ 648 حادثاً"..مبيناً بأن الأرقام المسجلة بحسب التقارير الموثقة هي 4666 حادثاً مرورياً، وللأسف سببت وفاة 1552 مواطنا واصابة بحدود 10760 اخرين.وطالب البيان "بشكل عاجل" التزام "مطابقة معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسية". ودعا أمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار وكل المحافظات إلى"تأثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها، بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية حفاظاً على المصلحة العامة.

ولا تعلن السلطات الأمنية في العراق عدد ضحايا الطرق بالعادة، ويعتبر الإحصاء الجديد لمفوضية حقوق الإنسان في البلاد الأول من نوعه، لكن مسؤولاً في وزارة الداخلية العراقية قال إن المفوضية اعتمدت على أرقام مديرية المرور العامة، وهي أقل دقة من أرقام وزارة الصحة".



وقد يكون العدد بحسب مختصين أكثر من المعلن بسبب تسجيل حوادث كثيرة على طرق خارجية، تعاملت معها الفرق الصحية، كالإسعاف أو المواطنين الذين تبرعوا بنقل الضحايا للمستشفيات دون المرور بالشرطة"، لافتين إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق باتت أعلى من ضحايا العمليات الإرهابية وأعمال العنف في البلاد، ففي العام الماضي لم يتجاوز ضحايا الإرهاب والعنف الـ 400 ضحية بينما في الطرق أضعاف هذا العدد.