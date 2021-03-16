انت الان تتابع خبر اعتقال ستة ارهابيين بينهم اثنين خطرين في الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الثلاثاء، ستة ارهابيين بينهم اثنين خطرين في محافظة الانبار.
وقال الغنام على صفحته الرسمية في الفيس بوك ان "انجازات رجالنا تستمر وهم يطاردون فلول الارهاب حيث تم اعتقال ارهابيين خطرين من قبل رجالنا وبالتعاون والتنسيق مع مخابرات الانبار".
واضاف ان "الواجب الثاني اثمر عن اعتقال اربعة ارهابيين من قبل ابطال الفرقة العاشرة وبالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب".
واضاف ان "الواجب الثاني اثمر عن اعتقال اربعة ارهابيين من قبل ابطال الفرقة العاشرة وبالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب".