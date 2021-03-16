اعتقال ستة ارهابيين بينهم اثنين خطرين في الانبار

وقال الغنام على صفحته الرسمية في الفيس بوك ان "انجازات رجالنا تستمر وهم يطاردون فلول الارهاب حيث تم اعتقال ارهابيين خطرين من قبل رجالنا وبالتعاون والتنسيق مع مخابرات الانبار".

واضاف ان "الواجب الثاني اثمر عن اعتقال اربعة ارهابيين من قبل ابطال الفرقة العاشرة وبالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب".

