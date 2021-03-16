حكومة اليمن تنفي مغادرة القصر الرئاسي عقب مظاهرة غاضبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مغادرة رئيسها وأعضائها مقر معاشيق عبر زوارق بحرية عقب اقتحام متظاهرين للقصر الرئاسي.

وقال مصدر حكومي رفيع لـ “الخليج 365“: "إن المتظاهرين وصلوا إلى البوابات الجبلية الأخيرة للقصر، حيث تتواجد الحكومة، ومقرات الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح المصدر، غير المخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، وأعضاء حكومته لم يغادروا القصر الرئاسي (معاشيق)، مؤكدًا تواجدهم بداخله.



وكانت قيادات أمنية رفيعة المستوى، قد وصلت ظهر الثلاثاء، إلى قصر معاشيق المقر المؤقت للحكومة اليمنية في عدن (جنوب)، بعد ساعات من اقتحام متظاهرين لبواباته.

وقال مسؤول أمني في قوات الحزام الأمني بعدن، لـ “الخليج 365": إن مدير شرطة عدن اللواء ركن مطهر الشعيبي، وقائد الحزام الأمني بالمدينة العميد جلال الربيعي وصلا برفقة قوات مسلحة إلى قصر معاشيق.

وأشار المصدر الأمني أن الشعيبي والربيعي حاولا إقناع المتظاهرين بالتوقف عن اقتحام القصر، بعد أن أكدوا وصول رسالتهم التي أرادوا إيصالها للحكومة.



وكان متظاهرون خرجوا في مسيرة احتجاجية، الثلاثاء، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة وللتنديد بقمع مسلحين تابعين لتنظيم الإخوان، الإثنين، تظاهرة سلمية في وادي حضرموت شرقي البلاد.



وانطلقت التظاهرة من شارع الملكة أروى بساحة البنوك، وواصلت طريقها نحو منطقة معاشيق، مقر الحكومة اليمنية، قبل أن تقتحم بواباته وتصل إلى آخر نقطة في ساحات القصر المطلة على البحر.



يأتي ذلك على وقع مظاهرات واحتجاجات شعبية تشهدها عدن ومدن جنوبية أخرى، ضد التردي الخدمي والمعيشي الذي تعيشه البلاد؛ نتيجة تدهور سعر العملة المحلية، وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية.

