بسبب كورونا.. إحالة 38 نائبا كويتيا للنيابة العامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلمت وزارة الداخلية الكويتية، ملفاً للنيابة العامة بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية؛ حيث طالبت بالتحقيق معهم.

وبحسب جريدة القبس الكويتية فإن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة (البرلمان)؛ حيث ستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.

وترتبط التهم بمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، نجا البرلمان الكويتي من الحل برفض المحكمة الدستورية، الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 .

يُذكر أن مرزوق الغانم (52 عاما) فاز في الانتخابات الماضية، للمرة الثالثة برئاسة مجلس الأمة بعد منافسة قوية مع النائب بدر الحميدي، بحصوله على 33 صوتا مقابل 28 للآخر.



وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت الكويت انتخابات برلمانية، كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول.

ومنذ تأسيسها، اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973.