أباطرة صناعة التجميل.. 10 أثرياء جمعوا 135 مليار دولار في عام كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن أكبر 10 أثرياء من أباطرة صناعة مستحضرات التجميل، من جمع 134.8 مليار دولار خلال عام 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا وقيود الإغلاق.

وجاء على رأس قائمة المليارديرات العشرة في صناعة مستحضرات التجميل، ثالث أغنى شخص في العالم برنارد أرنو الذي أضاف أكثر من 86 مليار دولار لثروته خلال عام، والفرنسية وريثة لوريال فرانسواز بيتانكور مايرز، أغنى سيدة في العالم، إلى جانب أفراد عائلة لودر الذين جمعوا ثرواتهم من شركة Estée Lauder Companies.

ونما مجموع ثروات الأثرياء العشر بنحو 134.8 مليار دولار ليبلغ 291.6 مليار دولار وفقاً لتاريخ الإثنين 15 مارس/آذار 2021، مقارنة بـ 156.8 مليار دولار في إبريل/نيسان 2020، بحسب فوربس.

وتبلغ مبيعات التجميل السنوية عالميًا 500 مليار دولار، وتوظف شركاتها الملايين بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات McKinsey & Company .

وتتوقع Statista أن تصل إيرادات التجميل ومنتجات العناية الشخصية إلى 511.4 مليار دولار في 2021، وأن يشهد السوق نموا سنويا مركبا بنحو 4.75% خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

الصدارة لـ"برنارد أرنو والعائلة"

وجاء على رأس قائمة المليارديرات العشر برنارد أرنو والعائلة، المالك للعلامة التجاريةLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton، وهو فرنسي الجنسية، وتبلغ ثروته 162.2 مليار دولار مقابل 76 مليار دولار في إبريل 2020، بزيادة قدرها 86.2 مليار دولار.

قفزت ثروة ثالث أغنى شخص في العالم بأكثر من 86 مليار دولار، في ظل القفزات التي شهدتها أسواق الأسهم.

وصعد سهم LVMH بنحو 90% خلال الـ 12 شهراً الماضية. يقود الملياردير الفرنسي الشركة التي لديها 70 علامة تجارية بينها لوي فيتون، وسيفورا.





وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، توصلت شركته لاتفاق للاستحواذ على Tiffany & Co للمجوهرات مقابل 16.2 مليار دولار، فيما كان آنذاك أكبر استحواذ في قطاع المنتجات الفاخرة.

جمع والد برنارد ثروة صغيرة من الاستثمار في الإنشاءات، وبدأ برنارد مشواره باستثمار نحو 15 مليون دولار لشراء كريستيان ديور في عام 1985. ويعمل أربعة من أبناءه الخمس في LVMH حاليًا، وهم فريدريك وديلفن، وأنتوني وألكساندر.

جاءت الزيادة في ثروة أرنو رغم تراجع إيرادات الشركة بنحو 17% خلال 2020 لتبلغ 53.1 مليار دولار مقابل 53.7 مليار دولار في 2019.

المركز الثاني من نصيب مالك العلامة التجارية لوريال

وفي المرتبة الثانية جاء فرانسواز بيتانكور مايرز، المالك للعلامة التجارية لوريال، وهو فرنسي الجنسية، وتقدر ثروته بنحو 76.8 مليار دولار حتى تاريخ أمس الإثنين مقابل 48.9 مليار دولار في إبريل 2020، بزيادة قدرها 27.9 مليار دولار.

"بيتانكور" هي أغنى إمرأة في العالم وحفيدة مؤسس لوريال، وقد قفزت ثروتها بنحو 28 مليار دولار خلال العام الماضي، بدعم من ارتفاع سهم لوريال 56% على مدار 12 شهراً ماضية. تمتلك فرانسواز وعائلتها 33% من أسهم لوريال التي سجلت في 2019 أفضل نمو في المبيعات منذ أكثر من عشر سنوات.





فيما تقلصت إيرادات لوريال بنحو 6.3%، لتصل إلى 27.992 مليار يورو (33.25 مليار دولار) في 2020، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية بنحو 6.1% إلى 5.2 مليار يورو (6.2 مليار دولار)، وتراجع صافي الربح 5.9% ليبلغ 4.9 مليار دولار.

وقد انضمت فرانسواز لمجلس الإدارة منذ 1997 وهي رئيسة لمجلس إدارة الشركة العائلية القابضة.

أصبحت وريثة للوريال بعد وفاة والدتها ليليان بيتانكور في 2017 التي كانت أغنى سيدة في العالم وتوفيت عن عمر ناهز الـ 94 عاماً، ترأس فرانسواز مؤسسة عائلتها الخيرية التي تشجع العلوم والفنون في فرنسا.

المركز الثالث للأمريكي ليونارد لودر

واحتل المرتبة الثالثة ليونارد لودر، المالك للعلامة التجارية Estée Lauder Companies، وهو أمريكي الجنسيه، وارتفعت ثروته إلى 25.2 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار في إبريل/نيسان 2020، بزيادة قدرها 10.6 مليار دولار.

وقضى ليونارد لودر ثلاثة عقود في إدارة عملاق مستحضرات التجميل الذي تملكه عائلته Estee Lauder. وانضم لودر إلى شركة والدته عام 1958، وأنشأ أول مختبر للبحث والتطوير وبدأ في الاستحواذ على علامات تجارية بينها MAC، و Bobbi Brown، و Aveda في منتصف التسعينيات.





تنحى لودر عن منصبه كرئيس تنفيذي عام 1999، لكنه لايزال رئيسًا فخريًا. وقد قفزت ثروته بنحو 10.6 مليار دولار منذ إبريل/نيسان الماضي، مع تضاعف سعر سهم الشركة، وذلك على الرغم من تراجع صافي أرباحها بنحو 62% في 2020 إلى 684 مليون دولار مقارنة بـ 1.79 مليار دولار في 2019.

الأمريكية جين لودر بالمركز الرابع

وحصد المركز الرابع جين لودر، عن العلامة التجارية Estée Lauder Companies، وهي أمريكية الجنسية، بإجمالي ثروة 6 مليارات دولار مقابل 3.3 مليار دولار في إبريل/نيسان 2020، بزيادة قدرها 2.7 مليار دولار.

جين لودر هي حفيدة أسطورة مستحضرات التجميل ايستي لودر، وتدير حاليًا وحدة Clinique للمكياج، وهي خط أساسي للعناية بالبشرة.





التحقت جين بالشركة عام 1996 بعد تخرجها من جامعة ستانفورد. وقبل Clinique، كانت تدير Origins التي تعمل على صناعة مستحضرات تجميل طبيعية.

لدى الشركة التي شاركت جدتها في تأسيسها عام 1946 أكثر من 20 علامة تجارية، وقد انضمت جين إلى مجلس إدارة الشركة منذ 2009.

الخامس.. رونالد لودر

وفي المركز الخامس جاء رونالد لودر، المالك للعلامة التجارية Estée Lauder Companies، وهو أمريكي الجنسية، بإجمالي ثروة 5.5 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار في إبريل/نيسان 2020، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار.





يعد رونالد الابن الصغير لـ ايستى لودر التي أسست شركتها لمستحضرات التجميل في عام 1946، وقد أصبح رئيسًا لمجلس إدارة Clinique Laboratories في 1994، ولايزال يحتفظ بمنصبه حتى اليوم.

قضى لودر 40 عامًا كعضو مجلس إدارة في الشركة، قبل أن يستقيل في عام 2009، وانضم مجدداً لمجلس الإدارة في 2016. وأضاف رونالد 1.5 مليار دولار لثروته خلال العام الماضي، بفضل ارتفاع أسهم الشركة.

السادس.. ويليام لودر

وحجز ويليام لودر، لنفسه المركز السادس، وهو المالك للعلامة التجارية Estée Lauder Companies، وهو أمريكي الجنسية، وارتفع حجم ثروته إلى 4 مليارات دولار مقابل 2.2 مليار دولار في إبريل/نيسان 2020، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار.

ويرأس ويليام لودر مجلس إدارة عملاق مستحضرات التجميل Estée Lauder منذ عام 2009.

يعد الملياردير الأمريكي أحد أفراد الجيل الثالث للعائلة وشغل منصب الرئيس التنفيذي في الفترة من 2004 وحتى 2009.





ويعد ويليام حفيد ايستى لودر مؤسسة الشركة والإبن الأكبر لليونارد لودر الذي كان رئيساً لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي للشركة لمدة 17 عاماً.

يعيش الملياردير الذي أضاف 1.8 مليار دولار لثروته على مدار العام الماضي في أفنيو بارك، ولديه منازل في مقاطعة ويستشستر في نيويورك، وأسبن في كولورادو.

عملاق التجميل الكوري الجنوبي بالمركز السابع

ويأتي عملاق صناعة التجميل في كوريا الجنوبية، سوه كيونج باي، المالك للعلامة التجارية Amorepacific، في المركز السابع، بعدما زادت ثروته إلى 3.9 مليار دولار مقابل 3 مليار دولار في إبريل/نيسان 2020، بزيادة قدرها 900 مليون دولار.

يرأس سوه كيونج باي مجلس إدارة AmorePacific، التي تعد أكبر شركة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في كوريا الجنوبية. وأضاف الملياردير الكوري الجنوبي 900 مليون دولار لثروته في 2020 رغم تفشي كوفيد-19.





كان لشركته الريادة في صناعة كريم الأساس السائل المضغوط، مما دفع شركات كبرى من بينها لوريال وديور لإتباعه. التحق سوه بالشركة في الثمانينيات وأصبح رئيسًا تنفيذيًا لها عام 1997.

إيرين لودر بالمركز الثامن

وبالمركز الثامن جاء إيرين لودر، المالك للعلامة التجارية Estée Lauder Companies، وهو أمريكي الجنسية، بعدما قفزت ثروته إلى 3.8 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في إبريل/نيسان 2020، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار.





إيرين لودر، الإبنة الكبرى للملياردير رونالد لودر، في شركة Estée Lauder لمستحضرات التجميل، وقد انضمت للشركة التي أسستها جدتها منذ عام 1992، وشغلت منصب عضو مجلس إدارة بها من 2004 وحتى 2016.

أسست إيرين علامتها التجارية الفاخرة AERIN Beauty عام 2012، وهي تبيع منتجات كثيرة من حقائل اليد إلى المصابح. ويباع خط الإنتاج في 40 دولة.

المركز التاسع من نصيب البرازيلي أنطونيو لويز سيابرا

وحصد المركز التاسع أنطونيو لويز سيابرا، المالك للعلامة التجارية Natura Cosmeticos، وهو برازيلي الجنسية، بعدما ارتفعت ثروته إلى 2.4 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في إبريل 2020، بزيادة قدرها 800 مليون دولار.

أسس الملياردير البرازيلي شركة Natura Cosmeticos عام 1969 لتصبح أكبر شركة تجميل في البرازيل. وزادت ثروته بنحو 800 مليون دولار منذ إبريل/نيسان الماضي مع ارتفاع أسهم Natura & Co Holding بأكثر من 95%.





تُباع منتجات الشركة في البرازيل إلى جانب 6 دول أخرى بأمريكا اللاتينية وفرنسا. واشترت الشركة التي طرحت للاكتتاب العام في عام 2004، سلسلة مستحضرات التجميل البريطانية The Body Shop من لوريال في 2017 مقابل أكثر من مليار دولار، كما استحوذت على Avon في العام الماضي.

لدى سيبارا شقة تطل على ضفاف نهر السين في باريس، بالإضافة لعقارات في لندن، وهو نائب رئيس مجلس إدارة لشركة Natura كما يمتلك Bresco لتأجير العقارات.

الصيني هو جونشينغ بالمركز العاشر

واحتل المركز العاشر والأخير، هو جونشينغ، المالك للعلامة التجارية Proya Cosmetics، وهو صيني الجنسية، بإجمالي ثروة 1.8 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار في إبريل/نيسان 2020، بزيادة قدرها 700 مليون دولار.





يرأس هو جونشينغ شركة Proya Cosmetics المدرجة في بورصة شنغهاي، وهي شركة لمنتجات العناية بالبشرة والترطيب.

وتأتي غالبية المبيعات من العلامة التجارية Proya الخاصة بالنساء من عمر 18 إلى 24 عام.

أسس جونشينغ الشركة عام 2006 كموزع لعلامات تجارية محلية مثل Yue Sai، قبل أن يقوم بإطلاق خطوط إنتاجه الخاصة.

وقفزت أسهم الشركة بأكثر من 60% على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، لترتفع ثروة جونشينغ بنحو 700 مليون دولار.