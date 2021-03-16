شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: واثقون من فعالية لقاح «أسترازينيكا» ومستمرون في استخدامه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - رويترز

قال مسؤولون الثلاثاء إن أستراليا ليست لديها خطط لوقف استخدام لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، على الرغم من تعليق عدد من الدول الأوروبية التطعيم باللقاح بعد تقارير (نفتها بريطانيا ومنظمة الصحة العالمية) عن احتمال وجود آثار جانبية، مؤكدةً أنه لقاح فعال في الوقاية من كوفيد-19، وأنها واثقة من ذلك. وعلقت دول أوروبية يوم الاثنين استخدام لقاح أسترازينيكا، بعد تقارير عن حالات قليلة جداً من الإصابة، وقال بول كيلي كبير مسؤولي القطاع الطبي في أستراليا في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني: «في الوقت الذي تتحرى فيه وكالة الأدوية الأوروبية أمر هذه الأحداث، فإنها أكدت رأيها بأن لقاح أسترازينيكا فعال في الوقاية من كوفيد-19، وينبغي الاستمرار في استخدامه». وأضاف كيلي أن الحكومة ما زالت واثقة في اللقاح، إذ لا يوجد حالياً دليل على أنه يتسبب في حدوث جلطات، لكن سيجري التحقق من أمر الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها «على سبيل الاحتياط». وتواصل دول أخرى، من بينها بريطانيا وبولندا، استخدام اللقاح، وقالت شركة أسترازينيكا يوم الأحد إن مراجعة شملت أكثر من 17 مليون شخص تلقوا لقاحها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تظهر أي دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم. وسيتلقى غالبية سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة لقاح أسترازينيكا، وعملت السلطات على توفير حوالي 54 مليون جرعة سيتم إنتاج 50 مليون جرعة منها محلياً اعتباراً من نهاية مارس/آذار. وسجلت أستراليا أكثر من 29100 حالة إصابة توفي منها 909 منذ بدء الجائحة.