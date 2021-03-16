شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سرحان: كتابة «الاختيار 2» تحدٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

صرح هاني سرحان مؤلف مسلسل «الاختيار 2: رجال الظل» أنه أوشك على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، مؤكداً أن المسلسل يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر، ويسلط الضوء على بطولات ضباط الشرطة، سواء ضباط الأمن الوطني أو العمليات الخاصة، كما يستعرض جانباً من حياتهم الاجتماعية أيضاً، مشيراً إلى أن المسلسل يتحدث عن أحداث مهمة وقعت في مصر في الفترة ما بين عام 2013 إلى 2020. وأكد المؤلف هاني سرحان أن كتابة المسلسل يعتبر تحدياً له لأنه نوع مختلف عما قدمه سابقاً في مسلسلات، مثل:«الفتوة، الأب الروحي، ولمس أكتاف»، حيث يحكي ويكتب قصص شخصيات حقيقية واقعية وصعوبة تحويل حياتها إلى سيناريو، خاصة أنها شخصيات قدمت للوطن الكثير.

مسلسل «الاختيار 2» إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة «سينرجي»، وبطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ومعهما إياد نصار، انجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال أحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولي.