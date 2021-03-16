شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الشارقة تستعرض محطات محمد ياسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرص إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على استضافة الطاقات الفنية الكبيرة لتعريف الجمهور المحلي والخليجي والعربي بآخر أخبار النجوم والجديد من أعمالهم الفنية والدرامية، وتقديراً من إذاعة الشارقة للفنان البحريني محمد ياسين، ولدوره الكبير وتاريخه الفني تستعد لاستعراض آخر نشاطاته الفنية، إضافة إلى العديد من المحطات التي رافقت مسيرته الفنية حتى أصبح في مقدمة فناني الخليج حضوراً وإبداعاً وتأثيراً. وقالت عبير الشاوي مديرة إذاعة الشارقة: «بسرور بالغ حل بيننا محمد ياسين ضيفاً على إذاعة الشارقة، وتأتي هذه الاستضافة في ضوء خطط الإذاعة الرامية إلى تسليط الضوء على الفن والفنان الخليجي، والتركيز على الفن الهادف، وأثره في بناء الشخصية والذائقة الفنية، إضافة إلى أنها تشكل تكريماً لكل فنان له مكانة في نفوس جمهوره، وسوف نحرص على استقطاب أكبر عدد ممكن من هؤلاء الفنانين تنفيذاً لرغبة الجمهور وتعزيزاً لمكانة الشارقة الفنية والثقافية». على صعيد متصل، أعلنت إذاعة الشارقة إنجاز 30 حلقة من مسلسل «بابا ياسين» بالتعاون مع محمد ياسين، وهو مسلسل مخصص للأطفال يستخلص العبرة من المواقف التي يمرون بها عن طريق القصة الهادفة والمواقف الحياتية، ويضيف أسلوب «بابا ياسين» الكثير من التشويق والإثارة المحببة والمنسجمة مع عالم الأطفال وقيمهم وعاداتهم اليومية. في الإطار ذاته، يتاح لجمهور «بابا ياسين» التعرف إلى جوانب مختلفة من حياته الفنية، وعوامل إبداعاته المختلفة، وما هي الظروف التي رافقته حتى أصبح في مقدمة فناني الخليج، وكذلك المواقف الطريفة والمحرجة التي مرت به، وما يمكن أن يقدمه لأجيال اليوم من خبرات وارشادات للمضي في طريق النجاح بفاعلية وكفاءة، ويتعرف إليها المستمعون خلال حلقة بعنوان «وجوه عربية».