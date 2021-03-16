شكرا لقرائتكم خبر عن يونس موسى يختار تمثيل الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سدد واعد فالنسيا الإسباني يونس موسى (18 عاماً) ضربة لإنجلترا وإيطاليا بعد اختياره تمثيل منتخب الولايات المتحدة، ووقع موسى المولود في نيويورك الاثنين العقد مع منتخب البلد الذي استضاف والديه المهاجرين من غانا، وعلق: «أعتقد أن القرار منطقي لأنني ولدت في أمريكا وقلبي أشار لي بالاختيار ومتحمس جداً للمستقبل».

ومثل موسى منتخب إنجلترا عندما كان في أكاديمية أرسنال في الفئات العمرية دون الـ15 ودون الـ18 وإيطاليا أيضاً ضمن الدول التي يستطيع موسى اختيار تمثيلها بحكم انتقاله إليها وهو بسن الـ9 لكنه اختار الولايات المتحدة ليصبح ثاني واعد بعد جمال موسيالا نجم البايرن، الذي وقع مع ألمانيا الشهر الماضي، يرفض تمثيل الأسود الثلاثة.

