شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة والسلامة الغذائية» تنفذ حملة تفتيشية على عربات الأغذية في الحديريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة، حملة تفتيشية على المطاعم المتنقلة «عربات بيع الأطعمة والمشروبات السريعة» في منطقة شاطئ جزيرة «الحديريات» بأبوظبي للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على ضمان وصول غذاء آمن وسليم لكافة المستهلكين في إمارة أبوظبي. رافق الحملة التفتيشية مختبر الأغذية المتنقل التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث تم أخذ عينات عشوائية من الأطعمة والمشروبات التي تقدمها هذه المطاعم المتنقلة، وذلك لفحصها والتحقق من مدى سلامتها ومطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وركزت الحملة على التأكد من التزام عربات بيع الأغذية والمشروبات السريعة بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية. كما تمت توعية متداولي الغذاء بأفضل الممارسات لضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية، ونظام التتبع والاسترداد عند استلام المواد الأولية، وعملية التخزين السليم للمواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة مناطق التداول والتحضير والتغليف والطرق الآمنة لإعداد وتحضير الطعام وصولاً إلى طريقة تقديمه للمستهلكين. وركزت الحملة أيضاً على متابعة التزام متداولي الغذاء في هذه العربات بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس (كوفيد-19) ومنع انتشاره، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي. وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الهيئة: نحرص على تنظيم حملات وزيارات دورية بشكل مستمر لضبط الممارسات الخاطئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والسلامة الغذائية لكافة المنشآت الغذائية في الإمارة ومنها العربات المتنقلة لبيع الأطعمة والمشروبات السريعة. وأضاف أن الحملة التفتيشية الحالية تمثل نقلة نوعية لضمان التحقق السريع والفوري من سلامة الأغذية المعدة في هذه المنشآت، حيث تمت الاستفادة من المختبر المتنقل لفحص عينات عشوائية من الأغذية بشكل فوري. ودعا الحمادي الجمهور للتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 ليقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى تحقيق هدفها في ضمان غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي. من جانبه قال محمد المنصوري مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: إنه تم تدشين خدمة توفير الفحوص الغذائية في الميدان عبر المختبر المتنقل دعماً منه لشركائه من الجهات الرقابية وشركات التموين، ولضمان سلامة المنتجات الغذائية وللمساهمة في اكتشاف الأغذية غير المطابقة للمواصفات بوقت أسرع وفي الموقع. أضاف المنصوري أن المختبر المتنقل وسيلة يضيفها المجلس لتوفير خدماته من فحص المنتجات في المواقع المختلفة وذلك ضمن خطته بالتعاون مع الجهات الرقابية، بهدف تحسين جودة الحياة وسلامة وسعادة المجتمع في الإمارة، وسيوفر المختبر المتنقل خدمات فحص التحاليل الميكروبيولوجية المختلفة والتي تعتبر من المؤشرات الهامة للتعرف إلى صلاحية الأطعمة المقدمة والقابلة للتلف بشكل سريع، حيث يتم تقديم خدمات الفحص في المختبر المتنقل بأيدي كوادر فنية مواطنة متخصصة في مجال التحاليل الميكروبيولوجية، وباستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التحليلية.