شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت.

يأتى ذلك وسط تأييد نيابي واسع للاتفاقية الدولية التى تأتى فى إطار سياسة الدولة نحو التنمية والبناء، مع تأكيد على دورها في زيادة رفعه الأراضي الزراعية وتقليل حجم المحاصيل المستوردة.

يهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياة مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 مليون متر مكعب / يوم من المياه الصالحة لري حوالي 33 ألف فدان لانتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلي 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.

وتتمثل عناصر المشروع، أعمال نقل المياه الخام، إنشاء محطة معالجة المياه والحمأة، واستصلاح أراضي وأعمال تنمية الثروة الحيوانية، خدمات استشارية .

وحسب الاتفاقية، فإن مدة القرض 20 عاما متضمنه فترة سماح 6 سنوات، وفترة سداد 19 سنة ، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 38 قسط نصف سنوى.