شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يدعو للحفاظ على إجراءات مواجهة كورونا: قد نواجه موجة جديدة فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً : يرجى الانتباه جيداً للإجراءات الاحترازية، يلاحظ أن البعض أصبح يخالفها حتى فى الأماكن المغلقة.. داخل الباصات والأتوبيسات".

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الإعلام يحذر كل ليلة من ارتفاع قد يحدث في أعداد المصابين، والعلماء كذلك يحذرون من موجة جديدة فى شهر أبريل القادم، مضيفاً : نرجو تشديد الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت.

ويهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي ، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة ، بالإضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل ، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياة مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 مليون متر مكعب / يوم من المياه الصالحة لري حوالي 33 ألف فدان لانتاج المحاصيل الزراعية بالإضافة إلي 70 ألف فدان يتم زراعته حاليا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلي 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.