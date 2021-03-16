شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: توجيهات الرئيس السيسي بدعم ممارسة الرياضة حق من حقوق المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أنشطة المرأة وممارسة الرياضة حق من حقوق المواطن .

وقال صبحي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يوجه دائما بتقديم كل الدعم للأنشطة الرياضية التي تمارسها المرأة، موضحا أن الدولة تتوجه حاليا نحو الدعم الكامل ولا محدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين.

ونوه الوزير، إلى أن الوزارة تؤمن إيمانا كاملا بأن ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان وحق من حقوق المواطن وتعمل على تقديمها لكل فئات المجتمع كأساس في بناء الشخصية المصرية، لافتا إلى أن بناء الإنسان المصرى، هو ضمن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الوزارة في استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد.

وقال صبحي، أن الوزارة تتعاون مع مجلس النواب ولجانه النوعية، إيمانا منها بأهمية المناقشات بين الطرفين من أجل وضع تشريعات تسهم في تطوير العمل الرياضي وتحقق الهدف المنشود من تطويرها، مشيرا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها منفتحة على العمل مع اللجان النوعية بالمجلس من أجل عرض المجهودات والمناقشة لمزيد من التطوير والاستماع إلى ملاحظات النواب والمساهمة الجادة في استراتيجية الرياضة المصرية الهادفة إلى وصولها إلى رياضة عالمية معتمدة على تاريخها والخبرات الموجودة.

وأضاف وزير الشباب، أن الوزارة تستهدف فئات النشء والشباب والمرأة وكبار السن، ووضعت استراتيجية لذلك منذ فترة طويلة بهدف بناء شخصية وطنية للشباب كنموذج حقيقي للإنسان المصري.

كان وزير الشباب والرياضة، قد كشف أنه يتم العمل على عدة محاور للقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة والعدل، وغيرها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير صبحي، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الاثنين برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور عدد من أعضاء اللجنة ومسئولين بالوزارة.