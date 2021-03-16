أوراسكوم للتنمية: 32% زيادة في مبيعات العقارات بالربع الأخير من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن قطاع العقارات واصل أداءه الإيجابي خلال الربع الرابع من عام 2020.

وارتفعت المبيعات العقارية خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام الماضي بنسبة 32.3٪ لتصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع 2019، بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء.

وارتفعت مبيعات العقارات خلال الربع الرابع بنسبة 17,3% مقارنة بـ 1,5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2020.

ويرجع النمو في المبيعات العقارية خلال الفترة المذكورة إلى الانتعاش القوي في عمليات شراء العقارات بعد تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المفروضة سابقًا المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، زيادة في الطلب على السكن الثانوي في منطقة البحر الأحمر، وزيادة المبيعات في مشروع O West.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة 30.7% مقارنة بنفس الربع في السنة 2019 لتصل إلى 1,72 مليار جنيه.

وقالت الشركة إن الزيادة الملحوظة ترجع بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاع إدارة المدن في الجونة.

ارتفع صافي ربح شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 4,6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، على الرغم من تأثير فيروس كورونا المستجد Covid-19.

وحقق صافي ربح الثلاثة شهور الأخيرة من 2020 نحو 213,9 مليون جنيه في الربع الرابع 2020 مقابل 204,4 مليون جنيه في الربع الرابع 2019.

وخلال السنة الماضية، ارتفعت إيرادات الشركة، بنسبة 7% مقارنة بـ 2019، لتصل إلى 5 مليارات جنيه على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وخاصة تأثيره على قطاع الفنادق، وذلك بدعم تحسن القطاع العقاري.

وارتفعت إيرادات القطاع العقاري بشكل ملحوظ لتصل إلى 3,3 مليار جنيه بنسبة 37,3٪ نتيجة الإسراع من عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات.

وبلغ صافي الربح خلال العام الماضي، 571,3 مليون جنيه خلال 2020 مقابل 705,6 مليون جنيه خلال 2019.

ويتضمن صافي خسائر في العملات الأجنبية بلغت 43,9 مليون جنيه مقارنة بمكاسب العملات الأجنبية التي بلغت 228,4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وانخفضت صافي المبيعات العقارية بنسبة 10,7٪ لتصل إلى 6,2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 6,9 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأوضحت أن المبيعات العقارية في العام الماضي تضمن الطرح الأولي الناجح لمشروع O Westفي كونها أكبر مساهم في المبيعات الجديدة بنسبة (54٪ من إجمالي المبيعات)، تليها الجونة بنسبة (39٪ من إجمالي المبيعات) ثم مكادي هايتس بنسبة (7٪ من إجمالي المبيعات).

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات منذ بداية العام، بحسب البيان.

واستمرت الشركة في الإسراع في عمليات البناء للالتزام بمواعيد التسليم منذ النصف الأول من عام 2020، وذلك بعد التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة اللازمة في مواقع البناء الخاصة بالمشروعات العقارية.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها 254 وحدة في خلال عام 2020 عبر جميع مشاريع الشركة مع الالتزام بجميع مواعيد التسليم التي تم التعاقد عليها مما يعزز قوة المركز المالي والتدفقات النقدية لتقديم أداء قوي في الأوقات المضطربة.

وارتفع إجمالي الإيرادات العقارية بنسبة 37,3٪ لتصل إلى 3,32 مليار جنيه خلال عام 2020 (عام 2019: 2,42 مليار جنيه مصري).

وأشارت الشركة إلى التأثير السلبي على الفنادق بشدة نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19، واستمر الضغط على قطاع الفنادق خلال الربع الرابع من عام 2020 نتيجة قلة السفر الدولي.

ووفقا لبيان الشركة، انخفض إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 67٪ لتصل إلى 499 مليون جنيه مصري خلال 2020.

وقالت الشركة، إن الانخفاض في الإيرادات قد بدأ منذ الربع الثاني من 2020 نتيجة للإغلاق الجزئي وضعف نسب الحجوزات والاشغال. ومع إعادة افتتاح الفنادق وقرار تشغيل الفنادق بنسبة 50٪، فقد تم التركيز على تقديم خدمات تلبي الاقبال المحلي.

لكن على الناحية الأخرى، حافظ قطاع إدارة المدن على الأداء القوي واستمر في تأمين تدفق الإيرادات للمجموعة.

وارتفعت الإيرادات في الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 17,9٪ لتصل إلى 206,2 مليون جنيه ويرجع السبب في ارتفاع مؤشرات أداء القطاع إلى الزيادة في إيرادات الخدمات والمرافق التي تشمل المياه والكهرباء، حيث فضل الكثير من مالكي المنازل في الجونة العمل من الجونة بدلاً من القاهرة، وبالتالي زيادة استخدام المرافق.