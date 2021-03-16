اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 12:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 10:24 صباحًا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الاثنين، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة بريتاني.

وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها، وقالت الوزارة إن السلالة الجديدة اكتُشفت في بؤرة تفشٍ في مركز طبي بمدينة لانيون.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد في فرنسا لمدة 24 ساعة. ومن المقرر أن تبت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، في قضية استمرار استخدام هذا اللقاح المثير للجدل.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 672 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات 120 مليونا وما يقرب من 774 ألف إصابة.

ووفق الإحصاءات فقد تفشت جائحة كورونا في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين استقرار طفيف في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 336 ألف و327 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,550 حالة وفاة.

وحول الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,275 وفاة)، واميركا (785 وفاة)، وروسيا (404 وفيات)، وإيطاليا (354 وفاة)، وفرنسا (333 وفاة).