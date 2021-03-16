شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السادس.. الإصابات في الهند تتجاوز 20 ألف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهند 24492 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء في سادس يوم على التوالي تتجاوز الإصابات فيه 20 ألفا، ووسعت نطاق قيود مكافحة المرض في أنحائها التي شهدت زيادة في الحالات.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 11.41 مليون وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكشفت بيانات وزارة الصحة أن 131 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158856.

وأمرت ولاية ماهاراشترا، أكثر ولايات الهند تضررا، دور السينما والفنادق والمطاعم أمس الاثنين بخفض عدد الزوار إلى النصف حتى نهاية الشهر. كما ستقام حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية بعدد محدود من الحاضرين.

وفرضت الولاية إغلاقا في بعض الأحياء.

وقررت ولاية جوجارات في غرب البلاد أيضا عدم السماح بحضور الجمهور مباراة كريكيت بين فريقي الهند وإنجلترا بعدما سجلت زيادة في الإصابات.