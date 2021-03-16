شكرا لقرائتكم خبر عن «هيومن رايتس» تطالب بتحقيق أممي لتورط الميليشيا في «محرقة المهاجرين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت منظمة « هيومن رايتس ووتش» اليوم الثلاثاء بإدراج حادث حريق مركز المهاجرين في صنعاء ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأكدت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، أن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقا في اليمن في السابع من مارس الجاري بعد أن أطلقت ميليشيا الحوثي مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، للسيطرة على احتجاج نظمه المهاجرون، ما تسبب في حريق.

وطالبت المنظمة أيضا ميليشيا الحوثي، بالسماح فورا للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.