الرئيس الإسرائيلي يطرح ملفي إيران وحزب الله في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين صباح اليوم الثلاثاء في زيارة قصيرة إلى أوروبا لعقد سلسلة اجتماعات في برلين وفيينا وباريس.

وقال مكتبه في بيان تلقته ”الخليج 365”: "غادر الرئيس ريفلين في زيارة قصيرة إلى أوروبا لعقد اجتماعات حول مخاطر القوة الصاعدة لحزب الله، وتسريع المشروع النووي الإيراني، والمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "يرافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الرئيس، في جولته لإطلاع الرؤساء الأوروبيين على الأمور الأمنية".

ويبدأ ريفلين جولته بلقاء عمل مع رئيس ألمانيا الدكتور فرانك فالتر شتاينماير في القصر الرئاسي في برلين، وغدا يلتقي رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين في الرئاسي النمساوي، في فيينا، أما يوم الخميس، فيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس

وقال ريفلين: "هذه الزيارة الدبلوماسية التي أقوم بها، مع رئيس الأركان، مهمة للغاية في هذا الوقت حيث تظهر أوروبا التزامًا استثنائيًا بأمن دولة إسرائيل والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط ونحن نقدر ذلك بعمق".

وأضاف: "يوجد حاليًا أمل في أن الأصوات المعتدلة في منطقتنا ستتعزز وسنفعل كل ما هو ممكن للسماح لهذه الأصوات بأن تُسمع، لكن في الوقت نفسه، فإن الأصوات المتطرفة، وخاصة إيران، تهدد بتقويض هذا الاستقرار".

واعتبر ريفلين في هذا الصدد أن "من المهم التأكد من أن المجتمع الدولي مستعد وحازم بشكل لا هوادة فيه، لمعارضة خطط إيران النووية ودعمها للمنظمات الإرهابية التي تهدد إسرائيل والأمن الإقليمي"، بحسب البيان.