التحالف: سقوط صاروخين باليستيين على منطقتين غير مأهولتين بالسعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نقلت وسائل إعلام رسمية عن التحالف الذي يقاتل في اليمن بقيادة السعودية قوله إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين سقطا على منطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وذكر تلفزيون الإخبارية في وقت لاحق نقلا عن التحالف أن قواته دمرت مخبأ محصنا للصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق في صعدة يقول إن الصاروخين انطلقا منها.

وقال التحالف "نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية. عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وقال ناطق عسكري باسم الحوثيين اليوم الثلاثاء إن قواتهم أطلقت كذلك طائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط في جنوب السعودية وأصابتها. وذكر التحالف أنه اعترض ودمر "طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط".

وتصاعدت هجمات الحوثيين على السعودية في الأسابيع الأخيرة. وفي السابع من مارس آذار، قال التحالف إنه اعترض وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ كانت في طريقها إلى أهدافها التي كان من بينها ساحة لتخزين النفط في رأس تنورة. كما تم استهداف مجمع سكني في الظهران تستخدمه شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في مارس آذار 2015 بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة من السلطة في العاصمة صنعاء. ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وحثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحوثيين، الذين يشنون هجوما أيضا على مدينة مأرب التي تسيطر عليها حكومة اليمن، على التفاوض بدلا من التصعيد العسكري.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج الأسبوع الماضي إنه عرض "خطة متماسكة" على قيادة الحوثيين لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.