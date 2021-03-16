شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول وزيرة من السكان الأصليين في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، تعيين النائبة في الكونجرس ديب هالاند، وزيرة للداخلية في إدارة الرئيس جو بايدن، ما يجعلها أول شخص من السكان الأصليين يتولى منصباً وزارياً في الولايات المتحدة. وحصلت هالاند على أغلبية 51 صوتاً مقابل 40 في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها، ولتشرف على وكالة ضخمة مسؤولة عن خمس أراضي الولايات المتحدة، بينها العديد من المحميات الطبيعية العائدة لقبائل السكان الأصليين.

وكانت هالاند البالغة 60 عاماً، والتي تتحدر من قبيلة لاجونا بويبلو في نيو مكسيكو، دخلت التاريخ عام 2018 باعتبارها واحدة من أول امرأتين من السكان الأصليين تُنتخبان لعضوية مجلس النواب الأمريكي.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت إن «إقرار تعيين النائبة هالاند يمثل خطوة عملاقة إلى الأمام لتشكيل حكومة تمثل الثراء والتنوع الكاملين في هذا البلد، لأن السكان الأصليين تعرضوا منذ زمن طويل جداً للإهمال على مستوى العمل الحكومي، وفي مواقع أخرى».

وأضاف: «في ترقية النائبة هالاند لقيادة وزارة الداخلية، نعيد ضبط العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والقبائل لنجعلها علاقة تعاون واحترام متبادل وثقة». وكان 120 ممثلاً للقبائل وقعوا عريضة تطالب بايدن بصناعة التاريخ واختيار النائبة هالاند لتولي منصب في حكومته.

وعندما دخل اسمها التداول في الترشيحات للمنصب، أشارت هالاند إلى اعتقادها بأن الوقت قد حان كي يبدأ العالم بالاستماع إلى مجتمعات السكان الأصليين في ما يتعلق بالتغيّر المناخي والبيئة. وصرحت عام 2018 خلال الجولة الأولى من انتخابات الكونجرس: «أجدادي ضحوا بالكثير للحفاظ على تقاليدي وعاداتي»، مضيفة: «لذلك أريد التأكد من أنني أحمل هذا المفهوم معي في أي شيء أفعله».

وهالاند نائبة في الكونجرس منذ يناير/ كانون الثاني 2019، وسبق أن تغلبت على الإدمان على الكحول في شبابها واحتاجت للجوء إلى قسائم الطعام الحكومية لتأمين قوتها اليومي. وقبل هالاند كان تشارلز كورتيس الأمريكي الوحيد من أصول تعود الى السكان الأصليين يتولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هيربرت هوفر بين عامي 1929 و1933، لكنه اعتاد أن يجيب عندما يُسأل عن جذوره حينها بأنه «12,5 في المئة هندي أحمر من قبيلة الكاو، ومئة في المئة جمهوري».