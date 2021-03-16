شكرا لقرائتكم خبر عن «بروتوكولات حكماء صهيون» يوقف شرطياً أمريكياً عن العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أوقفت السلطات الأمريكية، الاثنين، شرطياً في مقر الكونجرس عن العمل إثر اكتشاف مادة مكتوبة معادية للسامية بالقرب من مكان خدمته، بعد شهرين على اقتحام مئات المتطرفين للمبنى الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أن مساعداً لأحد أعضاء الكونجرس اكتشف قرب بوابة أمنية في مبنى «الكابيتول» نسخة من كتاب «بروتوكولات حكماء صهيون» الذي يعود إلى عام 1901 ويتحدث عن خطة مزعومة لليهود للسيطرة على العالم يقال إنها ألهمت أدولف هتلر.

وقالت يوغاناندا بيتمان رئيسة قسم الشرطة في بيان: «نأخذ كل المزاعم بتصرفات غير لائقة على محمل الجد. ما أن تم لفت انتباهي لهذا الأمر، أمرت فوراً بوقف الشرطي عن العمل».

ويخضع رجال الأمن في مقر الكونجرس لرقابة مكثفة منذ اقتحامه من قبل الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 كانون الثاني/يناير. وتعرض أفراد شرطة الكونجرس المكلفين بحماية المشرعين الأمريكيين لانتقادات واسعة بسبب عدم جاهزيتهم وسيطرة المتظاهرين عليهم بعد اقتحام المبنى.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم شرطي. وأوقفت السلطات الأمريكية العديد من رجال الشرطة عن العمل وأخضعت العشرات منهم للتحقيق بعد نشر صور تظهرهم وهم يفتحون الأبواب أمام المتظاهرين أو يلتقطون صوراً معهم.