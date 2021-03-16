شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين موريتاني مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة-أ.ف.ب

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الدبلوماسي الموريتاني القاسم واين، مبعوثاً جديداً إلى مالي حيث سيدير إحدى أكبر عمليات حفظ السلام للمنظمة الأممية. وقالت الأمم المتحدة إن القاسم واين تولى خلال مسيرته المهنية مناصب في منظمات دولية، ولا سيما الاتحاد الإفريقي بين 2009 و2015 ومن ثم من 2017 إلى 2019 وفي قسم عمليات السلام في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2017. وأجرى لحساب الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة على رأس فريق، دراسة استراتيجية مستقلة لمهمة الأمم المتحدة للسلام في جنوب السودان، وهي من أكثر العمليات كلفة للمنظمة في العالم، وأوصى بخفض عديدها إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يأخذ بتوصيته هذه. وأوضحت الأمم المتحدة أن واين «معروف بولائه للاتحاد الإفريقي ودعمه حلولاً إفريقية للمشاكل الإفريقية». ويحل واين مكان وزير خارجية التشاد السابق محمد صالح النظيف الذي قد يتولى إدارة مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ومقره في دكار. وتضم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) نحو 14,500 عسكري وشرطي منتشرين في البلاد. وفي عهد دونالد ترامب، غالباً ما أخذت الولايات المتحدة على هذه البعثة التي يجدد لها سنوياً في يونيو/ حزيران، أنها ليست الأداة المناسبة لحل الأزمة في مالي.