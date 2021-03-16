شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتعهد بنزع سلاح كوريا الشمالية.. وبيونج يانج تحذر من نشر رائحة البارود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-رويترز، أ.ف.ب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وأدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي في طوكيو. وقال إن زيارته تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان. وقال إن القيم الديمقراطية تواجه تهديداً في أماكن مثل ميانمار والصين. ووجهت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما أوردت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، تزامنت مع بدء وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين جولة آسيوية تشمل طوكيو وسيؤول. ونقلت الوكالة عن صحيفة «رودونغ سينمون» الكورية الشمالية الرسمية بياناً لكيم يو جونغ قدمت فيه «النصح إلى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا». ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى اليابان، الاثنين، في مستهل أول جولة خارجية لهما، حيث سيواصلان جولتهما إلى كوريا الجنوبية. وأضافت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي: «إذا كنتم ترغبون بالنوم مطمئنين للسنوات الأربع المقبلة، الأفضل من البداية عدم خلق عمل يجعلكم تصابون بالأرق». وتعد تصريحات كيم يو جونغ أول إشارة صريحة من كوريا الشمالية تجاه الرئيس جو بايدن منذ تسلمه الحكم من سلفه دونالد ترامب، على الرغم من أنها لم تذكر الرئيس الديمقراطي بالاسم. وكانت مقاربة ترامب غير التقليدية في السياسة الخارجية قد جعلته يتبادل الإهانات والتهديدات بشن حرب مع كيم جونغ أون في البداية، قبل أن ينقلب ذلك إلى علاقة ود دبلوماسية وشخصية غير عادية بين الزعيمين دفعت بهما إلى عقد العديد من القمم. لكن في النهاية لم تثمر هذه العلاقة إحراز أي تقدم في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية التي ترزح تحت عقوبات دولية متعددة بسبب برامج تسلحها النووية والصاروخية. وتوسط رئيس كوريا الجنوبية مون جاي في المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن، لكن منذ انهيار قمة هانوي بين كيم وترامب في شباط/فبراير 2019 دخلت العلاقة بين سيؤول وبيونج يانج بدورها في جمود عميق. وتعتبر كيم يو جونغ مستشارة موثوقة لشقيقها، وقد لعبت دوراً رئيسياً خلال الأزمة بين الكوريتين العام الماضي التي بلغت ذروتها بتفجير كوريا الشمالية لمكتب اتصال مشترك عند جانبها من الحدود. وينتشر نحو 28,500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبيّة لحمايتها من هجوم كوري شمالي محتمل. وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد بدأتا الأسبوع الماضي مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية التي من المقرر أن تستمر تسعة أيام، وإن جاءت هذه المرة بحجم أقل من السابق بسبب ظروف انتشار فيروس «كورونا». وتدين كوريا الشمالية باستمرار هذه المناورات باعتبارها تمثل تحضيراً لشن غزو، وقد قالت كيم يو جونغ في بيانها «اختارت حكومة كوريا الجنوبية مرة أخرى مسيرة الحرب ومسيرة الأزمة بدلاً من مسيرة دافئة أمام الناس جميعاً». وأضافت: «لن يكون من السهل لأيام الربيع الدافئة التي سادت قبل ثلاث سنوات أن تعود إذا اتبعت حكومة كوريا الجنوبية أي تعليمات تتلقاها من أسيادها»، مهددة بإلغاء اتفاق عسكري بين الشمال والجنوب في حال تصرفت سيؤول «بشكل مستفز أكثر».