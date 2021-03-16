شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز أمل أتلتيكو أمام تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد أتلتيكو مدريد الإسباني، آماله على مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز، لقلب الطاولة أمام تشيلسي الإنجليزي، حين يزور البلد الذي كان محطة جعلت منه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لخوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

كان أتلتيكو قد خسر ذهاباً 1-صفر بالهدف المقصي الذي سجله الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت الشهر الماضي في بوخارست بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومنح تشيلسي أفضلية قبل إياب الأسبوع الحالي.

وفي حال أراد «روخيبلانكوس» العبور إلى ربع النهائي بمفاجأة جديدة على غرار تلك التي أطاحت ليفربول الإنجليزي العام الماضي، فمن المرجح أن يحتاج أتلتيكو لعودة سواريز إلى أفضل حالاته في «ستامفورد بريدج».

ففي مباراة الذهاب، كان أداء الأوروغوياني متماهياً مع أداء فريقه، في إطار التراجع الطفيف الذي شهده أتلتيكو في الأسابيع الأخيرة، وربما يعتبر طبيعياً بعد نصف أول رائع من الموسم.

أحرز سواريز 16 هدفاً في أول 21 مباراة له، وقد خسر أتلتيكو مباراة واحدة فقط في أول 20 مواجهة له في الدوري الإسباني، عندما بدا أول لقب ليغا له منذ 2014، في متناول اليد.

ورغم ذلك، فقد فاز فريق العاصمة بـ3 فقط من آخر 8 مباريات خاضها، وسجل سواريز هدفين فقط، رغم أن الهدفين كانا في المباريات الثلاث الأخيرة، حيث واجه غريمه ريال مدريد وأتلتيك بلباو.