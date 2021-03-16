شكرا لقرائتكم خبر عن جوتا يعيد ليفربول إلى سكة الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد المهاجم الدولي البرتغالي ديوغو جوتا فريقه ليفربول حامل اللقب، إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز في مرمى مضيفه وفريقه السابق ولفرهامبتون 1-صفر الاثنين في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وسجل جوتا الذي انضم إلى ليفربول في أيلول/سبتمبر الماضي مقابل 57 مليون دولار الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ولعب جوتا الذي غاب أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، أساسياً إلى جانب الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، في غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو، فكان الثلاثي صانع هدف الفوز من هجمة مرتدة منسقة تبادل خلالها صلاح الكرة مع مانيه ومنه إلى البرتغالي المتوغل داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه على يمين مواطنه حارس المرمى الدولي روي باتريسيو الذي لمس الكرة بيده دون أن ينجح في إبعادها.

وهو الفوز الأول لليفربول بعد خسارتين متتاليتين والثاني في مبارياته الـ8 الأخيرة التي مني خلالها بست هزائم بينها خمسة على ملعبه «أنفيلد».

واستفاد ليفربول جيداً من خسارة إيفرتون أمام ضيفه بيرنلي 1-2 السبت، وتوتنهام أمام جاره ومضيفه أرسنال بالنتيجة ذاتها الأحد، ليلحق بالأول إلى المركز السادس برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تراجع إلى المركز الثامن، علماً بأنه لعب مباراة أكثر منهما.

كما استغل ليفربول أيضاً خسارة وست هام الخامس أمام مانشستر يونايتد الثاني صفر-1 الأحد، وتعثر تشيلسي الرابع أمام مضيفه ليدز يونايتد سلباً السبت، ليقلص الفارق إلى نقطتين عن الأول وإلى أربع نقاط عن الثاني في سعيه إلى إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل لضمان مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.