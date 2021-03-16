شكرا لقرائتكم خبر عن "تحسن الخدمات وإتاحتها بكل قرية" ضمن أهداف "حياة كريمة".. اعرف خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل، العمل على تلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وتخضع المبادرة لدراسة دقيقة فى اختيار القرى طبقا لأولويات موضوعه للانتهاء تدريجيا من عملية التطوير على مدار الـ3 سنوات القادمة، وذلك وفقا لحوار وفرق بحث تتولى تحديد الاحتياجات وتلبيتها، وهو ما أكد عليه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مسبقا.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، فى تصريحات مسبقة، أن الخطة الحكومية فى العام المالى الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه، مؤكدة أولوية المشروعات التى تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التى تم ضخها، وبصفة خاصة فى مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التى تخدم المواطنين بشكل مباشر، ومن بين المستهدفات تحسين الخدمات الإجرائية ‏وتوفيرها في أماكن قريبة للمواطنين، نرصد ما هى وفق ما أعلنته الحكومة:

- إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر ‏الوحدة المحلية والمجلس المحلي.

- إنشاء فروع مكاتب تابعة لـ" التموين والشهر عقاري".

- إنشاء وحدة شئون اجتماعية ومركز ‏تكنولوجي مصغر.

-إنشاء مجمعات للخدمات الزراعية وآخرى للخدمات الأمنية ‏بكل وحدة قروية‎.‎

‎ - ‏تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز.

-بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات.

-رفع كفاءة ‏مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية‎.