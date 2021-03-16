شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى نائب التنسيقية: المركز الإقليمى لتخزين الحبوب يسخر التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى افتتاح المركز الإقليمى لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة "برقاش" بمنشأة القناطر، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشاد النائب أحمد رمزى بالمركز الإقليمى لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب لما له من أهمية بالغة لتدريب وتأهيل جميع العاملين بالشركة المصرية القابضة بالصوامع والتخزين تلك الصروح التى تعكس مدى حرص الدولة نحو الانتقال لعصر جديد من استخدام وتسخير التكنولوجية المتقدمة فى إدارة وتخزين الاقماح بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق المحيطة والمؤدية إلى صومعة برقاش لتسهيل عملية النقل للسيارات المترددة على الصومعة دون أى معوقات.

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ووفد من السفارة الإماراتية وسفارة الدينمارك، المركز الإقليمى لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب الموجود بصوامع برقاش، وتفقد الوزراء الصوامع ببرقاش بمحافظة الجيزة.

ويهدف مركز التدريب والتطوير بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمؤسسات والأفراد بكفاءة واحترافية عالية من خلال إعداد الخطط التدريبية على أسس علمية حديثة مدروسة تلبى احتياجات العاملين والمؤسسات العامة بالدولة، ويعمل على إعداد برامج تدريبية وفق الاحتياجات المطلوبة لتنمية المهارات والقدرات لأفراد القطاعين العام والخاص وتلبى احتياجات السوق والمجتمع.