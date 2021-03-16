بالفيديو.. نواب يعتدون على ضابط بمطار تونس الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، بمقطع فيديو انتشر بكثرة يظهر اعتداء نواب تونسيين من ائتلاف الكرامة على عدد من الموظفين في مطار تونس قرطاج الدولي ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وطردهما من المطار.

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وأدانت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية الأحداث التي حصلت في المطار واستنكرت تعمّد نواب كتلة ائتلاف الكرامة الاعتداء على أجهزة الدولة والتطاول على القانون، وسط مطالب برفع الحصانة عنهم وتتبعهم قضائيا، وفقا للحساب الرسمي لوكالة الأنباء التونسية.