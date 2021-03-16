دولة تواصل استخدام لقاح أسترا زينيكا رغم تعليقه

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن أستراليا ليست لديها خطط لوقف استخدام لقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، على الرغم من تعليق عدد من الدول الأوروبية التطعيم باللقاح بعد تقارير عن احتمال وجود آثار جانبية خطيرة له.

وانضمت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص إلى عدة دول أوروبية أخرى في تعليق استخدام لقاح أسترا زينيكا بعد تقارير عن حالات متفرقة من الإصابة بنزيف وجلطات وانخفاض في عدد صفائح الدم.

وقال بول كيلي كبير مسؤولي القطاع الطبي في أستراليا في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني "في الوقت الذي تتحرى فيه وكالة الأدوية الأوروبية أمر هذه الأحداث، فإنها أكدت رأيها بأن لقاح أسترا زينيكا فعال في الوقاية من كوفيد-19 وينبغي الاستمرار في استخدامه".

وأضاف كيلي أن الحكومة ما زالت واثقة في اللقاح إذ لا يوجد حاليا دليل على أنه يتسبب في حدوث جلطات لكن سيجري التحقق من أمر الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها "على سبيل الاحتياط".

وتواصل دول أخرى، من بينها بريطانيا وبولندا، استخدام اللقاح.

وقالت شركة أسترا زينيكا يوم الأحد إن مراجعة شملت أكثر من 17 مليون شخص تلقوا لقاحها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تظهر أي دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم.

وسيتلقى غالبية سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة لقاح أسترا زينيكا. وعملت السلطات على توفير حوالي 54 مليون جرعة سيتم إنتاج 50 مليون جرعة منها محليا اعتبارا من نهاية مارس.

وسجلت أستراليا أكثر من 29100 حالة إصابة توفي منها 909 منذ بدء الجائحة.