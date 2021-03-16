تعرف على دول أوقفت لقاح «كورونا» بسبب مشاكل صحية

ابوظبي - سيف اليزيد - علّقت العديد من دول العالم استخدام لقاح «أسترازينيكا» المضادّ لفيروس كورونا المستجد، في إجراء احترازيّ بسبب المخاوف من تسببه في مشاكل صحية.

وتعتقد هذه الدول أن اللقاح أصاب أشخاصاً ممن تلقوه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة، رغم تأكيد الشركة ومنظمة الصحة العالمية، أنّه لا توجد مخاطر مباشرة من استخدامه.

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كانت آخر هذه الدول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، اليوم الاثنين. في ما يلي تذكير بأبرز القرارات:

- دول شمال أوروبا تحذر:

كانت الدنمارك أول بلد في 11 مارس الجاري تعلن تعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» كإجراء احترازاي على خلفية مخاوف من تسبّبه بجلطات دموية لدى أشخاص تلقوه.

وحذرت أيسلندا والنرويج حذوها في اليوم ذاته، معلنتين تعليق استخدام كل مخزونهما من اللقاح مؤقتاً بسبب مخاوف مماثلة.

ودافعت «استرازينيكا»، الشركة البريطانية - السويدية التي طورت اللقاح بالتعاون مع جامعة «أكسفورد»، عن سلامة منتجها.

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كما علّقت بلغاريا استخدام اللقاح في 12 مارس مع فتحها تحقيقاً في وفاة امرأة تلقت اللقاح قبل أسبوع.

وذكر تحقيق مبدئي أنّ المرأة توفيت نتيجة سكتة قلبية، فيما لم يجد تشريح للجثة أي رابط ممكن مع تلقيها اللقاح.

وأجلت تايلاند، بشكل مفاجئ، بدء طرحها للقاح في اليوم نفسه، وقامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمثل، مشيرة إلى «إجراءات احترازية».

والسبت، أبلغت السلطات الصحية النرويجية عن ثلاث حالات إضافية للإصابة بجلطات دموية أو نزف في المخ لأشخاص صغار السن تلقوا اللقاح، لكنّها قالت إنّها لا تزال غير قادرة على تأكيد ارتباط الأمر باللقاح.

واليوم التالي، قررت هولندا وإيرلندا تعليق العمل باللقاح مؤقتاً، وتلتها إندونيسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا اليوم الاثنين.

وعند إعلان قراراها، قالت وزارة الصحة الألمانية، إنه من الضروري إجراء دراسة معمقة أكثر بعد التقارير عن حوادث التسبب بجلطات دموية في أوروبا.

كما علقت السلطات الصحية النمساوية استخدام مجموعة من لقاحات «أسترازينيكا» ضد كوفيد - 19 بعد وفاة ممرضة جراء «مشاكل خطيرة في تخثر الدم» بعد أيام من تلقيها اللقاح.

وقررت أربع دول أوروبية أخرى هي إستونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا أيضاً تعليق استخدام هذه اللقاحات من هذه الشحنة، التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتتكون من مليون جرعة.

والأحد، قررت مقاطعة بيدمونت في شمال إيطاليا تعليق استخدام اللقاح عقب وفاة مدرسة تلقت جرعة عشية وفاتها.