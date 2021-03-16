في زمن كورونا.. البرازيل تستبدل وزير الصحة للمرة الرابعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عزمه تعيين الطبيب مارسيلو كيروغا وزيراً للصحة في الحكومة، وهو رابع شخص يتولى هذه المنصب منذ تفشي جائحة كوفيد-19، مع تدهور النظام الصحي في البلاد والارتفاع الكبير في عدد الإصابات.

وقال بولسونارو خلال لقاء مع أنصاره في قصر ألفورادا الرئاسي أنه "تقرر الآن تعيين الطبيب مارسيلو كيروغا في منصب وزير الصحة"، مضيفاً أن العملية الانتقالية مع الوزير الحالي ادواردو بازويلو سوف "تستغرق من أسبوع إلى اثنين".

ومن المقرر أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري الثلاثاء.

وكشف بولسونارو عن قراره بعد عقده اجتماعاً مع كيروغا، وبعد ساعات على مؤتمر صحفي لبازويلو قال فيه بأن الرئيس يسعى لاستبداله من أجل "إعادة تنظيم" الوزارة.

وأشار بولسونارو إلى أن اجتماعه مع كيروغا كان "ممتازاً"، وبأن رئيس جمعية أطباء القلب في البرازيل "برأيي يمتلك كل شيء للقيام بعمل جيد، مع مواصلة ما أنجزه بازويلو حتى اليوم".

ويأتي تعيين كيروغا مع توجيه انتقادات قاسية إلى حكومة بولسونارو بسبب الفوضوية في التعامل مع الجائحة وحالة الانكار لجسامة الأزمة.

وقال بولسونارو "من الآن فصاعداً سوف ننتقل الى مرحلة أكثر شراسة في ما يتعلق بالحرب ضد الفيروس".

وقبل مغادرته منصبه، أعلن بازويلو أن الحكومة أبرمت عقدا لشراء 100 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك من المقرر تسلمها في سبتمبر، بالاضافة الى 38 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون الذي يؤخذ لمرة واحدة من المتوقع أن تصل البلاد في النصف الثاني من عام 2021.