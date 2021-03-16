وفيات كورونا تتخطى عتبة 2.6 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، إلى 120 مليونا و772 ألفا و83 إصابة، حسب ما أظهرته أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي حتى الثلاثاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و672 ألفاً و99 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 97 مليوناً و418 ألفاً و229 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

13 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 13 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، ارتفاعا من خمس إصابات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى سبع من تسع حالات في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 90062 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

100 مليون جرعة من فايزر للبرازيل

قال مصدر مطلع إن البرازيل وقًعت اتفاقا مع شركة فايزر الأمريكية لشراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لـ”كوفيد-19″.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد شارك شخصيا في اتصال بالفيديو مع مديرين في فايزر وتوصلوا إلى اتفاق شفهي لشراء اللقاح.

وأُعلن عن عدد قياسي لوفيات “كوفيد-19″، على مدار الأسبوع المنصرم وتوشك منظومة المستشفيات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية على الانهيار وهو ما أثار تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من انتشار محتمل للمرض في المنطقة وتسبب في تجديد إجراءات العزل العام في معظم البلاد.