رئيس وزراء اليابان يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

تلقى رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وذلك قبل لقاء متوقع بالرئيس الأميركي، جو بايدن، الشهر المقبل.

وسوغا هو أول مسؤول حكومي ياباني يتلقى اللقاح علنا. وقال للصحفيين بعد أخذ اللقاح: “لم يؤلمني رغم أنه بدا كذلك”.

وسيتم تلقيح حوالي 80-90 مسؤولا يابانيا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، أوائل الشهر المقبل.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت، الجمعة، أن سوغا سيسافر إلى الولايات المتحدة في أبريل للقاء الرئيس الأميركي، ليصبح أول زعيم عالمي يلتقي بايدن بعد تسلم الأخير مهام الرئاسة.

وقد وصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى اليابان، الاثنين، في مستهل أول جولة خارجية لهما، وستخصص زيارة اليابان لمناقشة قضايا أمنية، أبرزها الصين والملف النووي لكوريا الشمالية.