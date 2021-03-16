3.7 ملايين مسافر عبر مطار دبي في شهرين

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بلغ 3.71 ملايين مسافراً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقا للبيان.



ووصل إجمالي المسافرين عبر مطار دبي، إلى 1.67 مليون مسافر خلال فبراير. ومليونين و46 ألف مسافر في يناير.

وتعادل أعداد المسافرين عبر المطار خلال الشهرين الماضيين، نحو 14 % من إجمالي المسافرين في 2020.

ووصل حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي خلال فبراير الماضي، إلى 172 ألفاً و830 طناً، موزعة بواقع 159 ألفاً و654 طناً عبر مطار دبي، و13 ألفاً و176 طناً عبر مطار آل مكتوم. وبلغ عدد حركة الرحلات الجوية في مطارات دبي، 17 ألفاً و777 حركة جوية خلال شهر فبراير، موزعة على مطار دبي بنحو 15 ألفاً و433 حركة، و2344 حركة في مطار آل مكتوم.