زلزال بقوة 4 درجات يضرب العاصمة اليابانية طوكيو

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

ضربت هزت أرضية المباني في العاصمة اليابانية طوكيو عند نحو الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت غرينتش).



وقال موقع قناة "NHK" اليابانية إن قوة الهزة الأرضية في محافظة إيباراكي الجنوبية بلغت 4 درجات على مقياس ريختر.

وأشار الموقع إلى أنه لوحظت هزات بقوة درجة ودرجتين على مساحة واسعة من شيزوكا إلى توهوكو.

ووفقًا لملاحظات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من محافظة إيباراكي، وبلغ عمق مركز الهزة 50 كيلومترًا.