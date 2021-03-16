مقتل 138 "متظاهراً سلمياً" على الأقل في ميانمار منذ الانقلاب

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين أنّ 138 شخصا على الأقل قتلوا في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير، مندّدة بحملة قمع عنيفة ضد "متظاهرين سلميين بينهم نساء وأطفال".



وصرّح ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ الرقم "يتضمن 38 شخصا قتلوا أول أمس (الأحد) غالبيتهم في منطقة هلاينغ ثاريار في رانغون، فيما قتل 18 شخصا السبت".