الإمارات: الحوثي مستمر في السعي لتقويض استقرار المنطقة

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، من خلال مسيّرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.



وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

في السياق، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان له، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

وكان التحالف العربي قد أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.

وأكد التحالف أن «الحوثيين مستمرون في محاولاتهم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية». وشدد، على أن «محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب».

وأكد التحالف، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

إلى ذلك، دمرت مقاتلات التحالف، آليات عسكرية ثقيلة لميليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري أن طيران التحالف دمر مدرعتين للحوثيين فجر أمس في مديرية عبس. وأضاف: عاودت مقاتلات التحالف صباحاً واستهدفت دبابة وعربة شمال سوق الربوع بمديرية عبس.