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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين ديب هالاند وزيرة جديدة للداخلية

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محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، تعيين ديب هالاند وزيرة جديدة للداخلية، لتصبح أول شخص من السكان الأصليين في الولايات المتحدة يتولى منصبا وزاريا وطنيا.

 

وانضم أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى زملائهم الديمقراطيين لدعم ترشيح عضو الكونغرس عن ولاية نيو مكسيكو، لتفوز بالمنصب بأغلبية 51 صوتا مقابل 40.

 

وامتنع تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن التصويت.

 

يشار إلى أن وزارة الداخلية هي المسؤولة بشكل أساسي عن إدارة الأراضي المملوكة للحكومة الاتحادية. ويشمل مجال المسؤولية أيضا مسائل تتعلق بحوالي 9ر1 مليون شخص من السكان الأصليين.

 

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي في بيان إن "تأكيد (تعيين) ديب هالاند خطوة قوية إلى الأمام في مهمة الديمقراطيين لتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة المستدامة في أمريكا مع الإنصاف والعدالة للجميع"، ووصفت تأكيد تعيينها بأنه "تاريخي ومصدر فخر لمجلس النواب".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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