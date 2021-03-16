انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، استقراراً في الأسواق المحلية والصيرفات.