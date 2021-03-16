ميسي يعلق على معادلته رقم تشافي التاريخي

وعادل ميسي رقم تشافي خلال مشاركته أمس الاثنين، في مباراة هويسكا، لحساب المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني ، والتي انتهت بفوز "البارسا" بنتيجة 4-1.

ورفع ميسي رصيده من المباريات مع برشلونة إلى 767 مباراة، متساويا مع تشافي.



وفي أول تعليق له على هذا الإنجاز التاريخي، كتب النجم الأرجنتيني، عبر حسابه في "إنستغرام": "إنه لشرف عظيم أن أصل إلى هذا العدد من المباريات مع برشلونة، شكرا لجميع الزملاء الذين رافقوني في هذه السنوات، ولعائلتي وأصدقائي الذين كانوا بجانبي دائما".