بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة، اليوم الثلاثاء، ضبط مواد ممنوعة في زرباطية.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة، تمكنت من ضبط ثلاث عجلات حمل، محملة فاكهة (التفاح)، وبعد التدقيق تبين وجود (بيض مائدة) مخبأ ممنوع من الاستيراد وبكمية تقدر أكثر من 700 كارتون لكل عجلة".



وبينت المديرية أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا".

