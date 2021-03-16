الرشيد: يطلق تطبيق خاص للتقديم على السلف الشخصية

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الخليج 365" ان بامكان المنتسبين تنزيل رابط التطبيق وسيتم ارساله لكافة المستفيدين برسائل نصية لغرض التقدي.

وأضاف ان على كافة المنتسبين مسح اي تطبيق قديم باسم مصرف الرشيد وتنزيل التطبيق الجديد



وبين ان العمل جاري على شمول المتقاعدين ومن ثم الموظفين

علما ان مبلغ السلفة هو (10) عشرة مليون كحد اعلى وحسب حدود صافي الراتب

