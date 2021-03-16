انت الان تتابع خبر الرشيد: يطلق تطبيق خاص للتقديم على السلف الشخصية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء المباشرة بالعمل على التطبيق الجديد الخاص بسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية .
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الخليج 365" ان بامكان المنتسبين تنزيل رابط التطبيق وسيتم ارساله لكافة المستفيدين برسائل نصية لغرض التقدي.
وأضاف ان على كافة المنتسبين مسح اي تطبيق قديم باسم مصرف الرشيد وتنزيل التطبيق الجديد
وبين ان العمل جاري على شمول المتقاعدين ومن ثم الموظفين
علما ان مبلغ السلفة هو (10) عشرة مليون كحد اعلى وحسب حدود صافي الراتب
وأضاف ان على كافة المنتسبين مسح اي تطبيق قديم باسم مصرف الرشيد وتنزيل التطبيق الجديد
وبين ان العمل جاري على شمول المتقاعدين ومن ثم الموظفين
علما ان مبلغ السلفة هو (10) عشرة مليون كحد اعلى وحسب حدود صافي الراتب